Объем денежных переводов в Украину превысил сумму отправленных за рубеж в 15 раз, – НБУ

Объем частных денежных переводов из Украины по итогам января-сентября 2020 года составил $575 млн, в 14,7 раза меньше, чем сумма отправленных в страну средств ($8,48 млрд).

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

Согласно данным НБУ, за девять месяцев 2020 года объем переводов из Украины через системы перевода средств увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 41% (г/г) – до $387 млн, в Украину – на 16% (г/г), до $1,94 млрд, а по стране – на 27%, до $6,75 млрд.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода из Украины возросла на 33% г/г – до $510, а в страну – на 7%, до $390.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что наибольшие по размеру переводы украинцы получили из США (18%), Италии (13%), Израиля (12%), РФ (7%), Германии (6%), а отправили в РФ (30%), Грузию (16%), Азербайджан (5%), Турцию и в Польшу (по 4%).

При этом, почти 80% переводов в пределах Украины обеспечивали три внутригосударственные платежные системы, в частности, NovaPay (46% переводов), "Почтовый перевод" (20%) и "Финансовый мир" (12%).