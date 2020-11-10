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Нацбанк продолжает рассматривать запрос Тигипко на приобретение "Проминвестбанка"

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Нацбанк продолжает рассматривать запрос Тигипко на приобретение

Национальный банк Украины (НБУ) пока не принимал решение о согласовании покупки "Проминвестбанка" (ПИБ) через компанию Luregio Limited по запросу украинского бизнесмена Сергея Тигипко.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, поданные бизнесменом документы еще находятся на рассмотрении, передает Интерфакс-Украина.

"Национальный банк пока не принимал никаких решений по пакету документов Сергея Тигипко. Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении", – сообщили в пресс-службе НБ.

В Нацбанке напомнили, что регулятор может рассматривать соответствующие документы в течение трех месяцев, проверяя соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах регулятора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Как сообщалось, НБУ 30 октября согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай" через компанию Luregio Limited.

Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал приобретение "Проминвестбанка" компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета "Универсал банка", принадлежащих Тигипко.

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При этом недавно у купленной структурами Тигипко финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.

Автор: Михайло Орлюк
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