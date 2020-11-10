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АМКУ оштрафовал пять производителей молочной продукции на 30 миллионов

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АМКУ оштрафовал пять производителей молочной продукции на 30 миллионов

Антимонопольный комитет Украины в рамках исследования рынка сливочного масла оштрафовал 10 ноября ООО "Богодуховский молокозавод" на 20,6 млн грн, ООО "Малороганский молочный завод" (оба - Харьковской области) на 4,4 млн грн, ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкой области) на 3,6 млн грн и ООО "Симол" (Киевской области) на 1 млн грн за недобросовестную конкуренцию

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщается, 4 ноября 2020 года временной административной коллегией комитета было принято решение о наложении штрафа в размере 968 тыс. грн на ООО "Интер-Мол" (Днепр), которое совершало аналогичные действия.

По информации АМКУ, комитетом выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Подобное "немасло", помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы.

Согласно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси - такие, как растительный жир - сразу лишают продукт названия "сливочное масло", пояснили в АМКУ.

Используя названия "сладкосливочное масло" на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, как указали в АМКУ, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества, а все это является нарушением закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

В АМКУ подчеркнули, что не только вышеупомянутые субъекты хозяйствования фальсифицировали молочную продукцию. Комитет завершает рассмотрение дел по другим производителям и заверил, что нарушители будут привлечены к ответственности.

Рынок сливочного масла Украины, как показало исследование АМКУ, является высококонкурентным. На нем представлены как отечественные, так и зарубежные производители.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  АМКУ


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