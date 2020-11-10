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товарообіг (203) Державна податкова служба (224)

Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,5 раза, – Таможенная служба. ИНФОГРАФИКА

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Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,5 раза, – Таможенная служба. ИНФОГРАФИКА

За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период в страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12% по сравнению с 2019 года), экспортировали – на $39,64 (меньше на $2 млрд или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил $3,4 млрд, тогда как негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за аналогичный период 2019 года составляло $8,46 млрд. 

По данным Таможни, 44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.

Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют:

  • Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%
  • Реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%
  • Средства наземного транспорта – 10,2%

Экспортируется 38% товаров в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – в другие.

Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют:

  • Зерновые культуры – 19,25%
  • Черные металлы – 16,16%
  • Жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%

Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,5 раза, – Таможенная служба 01
Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,5 раза, – Таможенная служба 02
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Экономику Украины нужно выстраивать так, чтобы экспорт товаров на продажу из Украины был в раз 10 больше, чем импорт в Украину иностранных товаров. Потому что продавая на экспорт товары мы зарабатываем и страна деньгами насыщается и богатеет экономика и люди, которые работают на производствах товаров на импорт, а потом эти рабочие выходят с работы с деньгами полученными у иноземцев за свои товары и тратят деньги внутри экономики Украины и вся страна богатеет. А сейчас Украина больше импортирует иностранных товаров и платит деньги иностранцам, и деньги уходят из страны и экономика обескровливается и люди беднеют и страна меньше продает, чем покупает, а чтобы покупать, то для этого еще и кредиты власти набирают и ухудшают положение экономики еще во много раз и этими кредитами - забивают гвозди в крышку гроба экономики, потому что потом отдавать надо эти кредиты, а денег нету даже на то, чтобы покрыть импорт продукции иностранной - сырьевой и обработанной и это долговая яма превращает в бомжа Украину и капитализм ее сожрет с неправильным экономическим руководством, которое не может обеспечить контрактами продажу Украинских - сырьевых и обработанных продукций и не может увеличивать эти производства и обеспечивать рабочими местами Украинцев.
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10.11.2020 17:50 Відповісти
 
 