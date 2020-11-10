Рост цен в промышленности ускорился в октябре до 3,8%, – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в октябре 2020 года выросли на 3,8%, тогда как в сентябре на 1,7%, августе – на 2,3%, июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в октябре к сентябрю 2020 года цены промпроизводителей возросли на 3,6%, при поставках за пределы страны – на 4,4%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре по сравнению с сентябрем текущего года цены увеличились на 15,5%, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подорожала на 33,3%, в добыче металлических руд – на 9,5%, каменного угля – на 5,4%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 2,6%, в металлургии – 5,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 3,7%, химической продукции – 2,1%, в текстильном производстве – 0,3%, деревообработке – 0,8%, фармпроизводстве – 0,7%, поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 1,4%.

При этом в машиностроении цены снизились на 0,1%.

В то же время в целом за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промышленных производителей снизились на 4%, с начала года (октябрь 2020 к декабрю-2019) – выросли на 10,3%.

Напомним, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%