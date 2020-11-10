Налоговый долг составляет 122 миллиарда, – ГНСУ

Налоговый долг перед бюджетом по состоянию на 1 октября 2020 года составил 122 миллиарда гривен.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы (ГНСУ) Михаил Титарчук, передает Liga.net.

"На сегодня почти 122 млрд гривен – это сумма, которая так и не поступила в сводный бюджет из-за неуплаты согласованных плательщиками обязательств перед бюджетами. Для сравнения, практически расходы на ту же сумму в государственном бюджете 2020 года было запланировано потратить на оборону или здравоохранение", – сообщил заместитель главы Налоговой службы.

В то же время Титарчук отметил, что с начала 2020 года налоговый долг уменьшился на 3,2 млрд грн.

Он уточнил, что из общей суммы налогового долга на государственный сектор экономики приходится 18,7 млрд грн или больше 15%. В том числе наибольший долг сформировали субъекты, которые подчиняются Министерству энергетики – 11,51 млрд грн.

В целом 191,8 тыс. юридических лиц задолжали бюджетам 117,1 млрд грн, а 3 686,6 тыс. физических лиц – 8,9 млрд грн.

Для решения вопроса налогового долга Госналоговая служба предлагает внести изменения в законодательство, предусмотрев раскрытие банковской тайны о счетах должников в банках, списание штрафных санкций и пени в случае уплаты основной суммы налогового долга юридическими лицами в течение 3 месяцев, физическими лицами – 6 месяцев, а также увеличение срока давности для взыскания налогового долга с 3 лет (1095 дней) до 6 лет (до 2190 дней) и продажу залогового имущества должников через систему электронных торгов "Прозоро.Продажи".