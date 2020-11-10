Бизнес-омбудсмен заявил о росте жалоб бизнеса на незаконную остановку налоговых накладных

Количество обращений предприятий в Совет бизнес-омбудсмена о нарушениях госслужащих в Украине продолжает расти, несмотря на снижение темпов деловой активности в период карантина. Так, в июле-сентябре 2020 года Советом получено 439 жалобы, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Об этом сообщает сайт "Дебет-Кредит" со ссылкой на Business OMBUDSMAN Counsil.

По данным Совета бизнес-омбудсмена, значительно возросло (со 138 во втором квартале до 201 в третьем квартале 2020 года) количество жалоб предпринимателей на приостановку регистрации налоговых накладных – их поступило на 46% больше предыдущего квартала и на 118% больше аналогичного квартала 2019 года.

Также вдвое (с 13 до 22 жалоб) возросло количество обращений предпринимателей на задержки таможенного оформления товаров. Таким образом, таможенные вопросы вошли в ТОП-3 обращений бизнеса, сообщают в Совете бизнес-омбудсмена.

По данным омбудсмена, чаще всего обращались представители украинского малого и среднего бизнеса. 9 из 10 жалоб поступили от украинских предприятий, а 10% обращений подали компании с иностранными инвестициями. Доля жалоб МСБ составляла 79% всех обращений.