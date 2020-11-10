"Укрзализныця" начала серийное производство тормозных колодок для электровозов
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АО "Укрзализныця" начало серийное производство тормозных колодок типа "ЧС" для электровозов.
Выпуск детали налажен на мощностях ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ), сообщает пресс-служба компании.
Член правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш заявил, что серийное производство тормозных колодок позволит компании улучшить безопасность движения на железной дороге, устранить проблемы с закупками деталей и, что самое важное, сохранить рабочие места.
"И самое важное — мы сможем загрузить на 100% литейный цех завода, а это сохранение рабочих мест и наших железнодорожных кадров", — отметил член правления Укрзализныци.
ДТРЗ ежемесячно может производить от 2 до 4 тыс. тормозных колодок, тогда как месячная потребность "Укрзализныци" в колодках данного типа составляет до 5 тыс. единиц.
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