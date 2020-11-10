РГК открывает два новых роботизированных завода

В условиях высокого спроса на продукцию инновационного завода RGC PRODUCTION во Львове, предприятие в шесть раз расширило модельный ряд своей продукции.

Для удовлетворения потребностей в высококачественном оборудовании для газовых сетей RGC PRODUCTION открывает два новых завода – в Днепре и Виннице, сообщает компания.

За год роботизированный завод RGC PRODUCTION во Львове расширил спектр выпускаемой продукции более чем в шесть раз. Основа производственной программы – газорегулирующие пункты – теперь представлены более чем 100 моделей, в то время как в 2019 году их было 16. В линейку продукции RGC PRODUCTION входит также около 50 моделей узлов учета газа и уже пять модификаций модемов 104Smart. Они предназначены как для корпоративных, так и бытовых клиентов.

Для столь масштабного расширения производства потребовалось расширение производственных мощностей предприятия. В текущем году парк производственного оборудования на заводе RGC PRODUCTION во Львове увеличен вдвое - с 32 до 62 единиц - за счет установки современных автоматических комплексов, а его площадь выросла вдвое.

"Это уже второй этап развития нашего проекта – расширение уже работающего производства. Для этого установлили на заводе еще один роботизований сварочный комплекс, а также линию лазерной автоматической резки металла", - сказал Александр Воловиич, руководитель RGC PRODUCTION. Также завод поплнился автоматической дробеструйной линией и линией химической обработки металла.

В связи с разработкой и внедрением новой технологичной продукции потребовались дополнительные инженерные кадры. В настоящее время на львовском заводе работает 34 инженера – каждый четвертый на предприятии.

Для обеспечения производства качественными комплектующими предприятие наладило сотрудничество с ведущими мировыми компаниями: Pietro Fiorentini (Италия), Emerson, Mesura, Cavagna Group, Itron (США) и Bonomi

Для удовлетворения растущего спроса на высококачественную продукцию для газовых сетей, которые нуждаются в масштабной модернизации, RGC PRODUCTION приняло решение о дальнейшем расширении. Завершается строительство инновационных заводов в Днепре и Виннице.

"Мы уже заказали четыре роботизованых сварочных комплекса для этих предприятий", - сказал Александр Волович.

За год работы RGC Production открыл также швейный филиал в Сумах, который специализируется на обеспечения сотрудников газораспределительных компаний спецодеждой. В текущем году количество сотрудников на швейном производстве увеличилась втрое – до 102 специалистов, которые благодаря использованию современного оборудования японского бренда выпустили уже более 40 тыс единиц спецодежды.