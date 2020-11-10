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Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье

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Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье

Все тендеры Ивано-Франковской Cлужбы автодорог на текущий средний ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС".

На тендеры совокупной стоимостью 3,58 млрд гривен из ковидного фонда была выделена четверть необходимой суммы – 916 млн гривен, сообщает Наші гроші.

На нынешних тендерах "ПБС" имел конкурентами только представителей Национальной ассоциации дорожников Украины. В первых трех случаях это ООО "Автомагистраль-Юг" с орбиты бизнесмена Александра Бойко, а в четвертом – ООО "Ростдорстрой" из окружения Геннадия Труханова. Представители картеля торговались с конкурентом неохотно – средняя скидка "ПБС" на всех четырех тендерах по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет менее 4%.

Два более ранних тендера "ПБС "разыграло с компаниями с орбиты бизнесмена Араика Амирханяна – ЧП "Полтавабудцентр" и ООО "Строительная компания "Дорлидер". Скидка компании также была несущественной – 5,5%. При этом "ПБС " именно в те годы нанимало фирмы из группы Амирханяна на субподрядные работы и заплатила им 482 млн грн.

ООО "ПБС" основала в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик, уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривен. Иванна Непик ранее работала на курорте "Буковель" Игоря Коломойского. В то время директором "Буковеля" был Александр Шевченко. Он участвовал в выборах депутатов в Ивано-Франковский областной совет от партии "За будущее" бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы, состоявшихся 25 октября. Почти ежедневно Александр Шевченко на своей странице в Facebook публикует посты с фотографиями дорожных подрядов "ПБС". В этих заметках он информирует, где его "команда начала работу" и благодарит плательщикам налогов "за восстановление инфраструктуры Украины".

По состоянию на начало ноября, "ПБС" идет вторым в рейтинге подрядчиков "Укравтодора" по тендерам, которые проводятся в 2020 году по новым правилам, ограничивающих конкуренцию на торгах в пользу членов НАДУ и крупнейших фирм.

Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что одним из наиболее дискуссионных вопросов отношений с МВФ является вопрос расходования госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19. В нем было запланировано 66 млрд грн на борьбу с эпидемией, но решениями Верховной Рады и Кабинета министров 35 млрд грн было распределено на ремонты дорог.

Джерело:  Наші гроші


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Топ коментарі
+10
Эа вы что думали, что каломойше меценатством занимался когда своего шута посадил в кресло преза? Это бизнес на лохах которые сходили на выборы по-приколу
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10.11.2020 13:28
+5
"Не може бути"
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10.11.2020 13:10
+5
так це тому в моєму Днпрі немає ліків для інфіковних ковід, що жирному жидярі схотілось нових доріг??
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10.11.2020 15:37
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"Не може бути"
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10.11.2020 13:10 Відповісти
Эа вы что думали, что каломойше меценатством занимался когда своего шута посадил в кресло преза? Это бизнес на лохах которые сходили на выборы по-приколу
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10.11.2020 13:28 Відповісти
падли грьобані !!!
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10.11.2020 15:35 Відповісти
так це тому в моєму Днпрі немає ліків для інфіковних ковід, що жирному жидярі схотілось нових доріг??
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10.11.2020 15:37 Відповісти
ну надож расчитаться когдато....
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10.11.2020 15:44 Відповісти
Буратино любит папу Карло.
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10.11.2020 17:15 Відповісти
сволочи
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10.11.2020 17:32 Відповісти
Голосуйте и дальше за Коломойшу партию "За Майбутне"
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10.11.2020 18:51 Відповісти
Ростов ему уже не светит. В обнимку с кучерявой будут висеть.
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10.11.2020 20:50 Відповісти
Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье Все тендеры Ивано-Франковской Cлужбы автодорог на текущий средний ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС". Источник: https://biz.censor.net/n3230095

Є ТАКА МРІЯ У УКРАЇНЦІВ - ВОНИ ЙДУТЬ НА ХРЕЩАТИК У СОНЯЧНИЙ ДЕНЬ ГАРНО ВДЯГНЕНІ, ПО СВЯТКОВОМУ І НА СТОЛБАХ ХИТАЮТЬСЯ АХМЕТОВ, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ФІРТАШ, ПІНЧУК, МЕДВЕДЧУК, КЕРНЕС, ДОБКІН, ЛЬОВОЧКІН, БОЙКО, ВСІ РИГИ/ОПЗЖ, ЗеКЛОУН І ВСЯ П' ЯТА КОЛОНА КРЕМЛЯ, А НА ВЕЛИКОМУ СТОВБУРІ ХИТАЄТЬСЯ ТРУП КРАВЧУКА ЯК ЛЮДИНИ КОТРА ЗРОБИЛА З УКРАЇНИ ЖЕРТВУ Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье - Цензор.НЕТ 1127
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Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье - Цензор.НЕТ 6854

Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье - Цензор.НЕТ 3908
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10.11.2020 21:38 Відповісти
Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье - Цензор.НЕТ 5553
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10.11.2020 21:43 Відповісти
 
 