Зеленский назначил временных глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций в Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Врио главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка; Одесской – Вячеслав Овечкин; Сумской – Сергей Пахольчук.

1-й заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (с 11 июня по 1 августа 2019)

Как сообщал БизнесЦензор, 6 ноября Зеленский уволил глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.