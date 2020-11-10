БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
977 відвідувачів онлайн
Новини Влада
334 0
Зеленський (2227) ОДА (67)

Зеленский назначил временных глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский назначил временных глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций в Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Врио главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка; Одесской – Вячеслав Овечкин; Сумской – Сергей Пахольчук.

1-й заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (с 11 июня по 1 августа 2019)

Как сообщал БизнесЦензор, 6 ноября Зеленский уволил глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 