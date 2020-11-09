Глава Минфина ушел на больничный из-за коронавируса

Министр финансов Сергей Марченко заболел COVID-19, в связи с чем отправился на больничный.

Как сообщили в пресс-служба министерства, исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя Дениса Улютина, передает Интерфакс-Украина.

В Минфине уточнили, что Марченко в дистанционном режиме будет присоединяться к рабочим процессам и управлению ведомством.

Как сообщалось, ранее в понедельник стало известно, что коронавирусную инфекцию подтвердили у президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.