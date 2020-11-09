Нужно избежать развертывания временных госпиталей для больных коронавирусом, – Ляшко

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей для пациентов с COVID-19 в приспособленных помещениях.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по итогам селекторных совещания с представителями регионов, передает Интерфакс-Украина.

"Призываю всех соблюдать санитарные нормы, носить маски и придерживаться физической дистанции, чтобы в Украине не понадобился третий этап реагирования на эпидемию, чтобы нам не пришлось разворачивать госпитали в приспособленных помещениях", - сказал Ляшко.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы система здравоохранения не претерпела коллапс. Мы это можем сделать только тогда, когда будем выполнять противоэпидемические нормы. Прошу с пониманием относиться к противоэпидемическим мерам, которые вводит правительство", - призвал Ляшко.

Замминистра напомнил об установленных сейчас двух уровнях эпидемической опасности - оранжевом, действующем на территории всей Украины, и красном, действующем почти в 200 административных единицах.

По словам Ляшко, в ближайшее время Кабинет министров примет решение о более жестком "карантине выходного дня".

Как сообщалось, по итогам селекторного совещания с регионами Ляшко сообщил, что украинские клиники с понедельника перестают принимать больных на плановые операции, переходят только на прием ургентных пациентов и лечение пациентов с COVID-19.