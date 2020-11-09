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НБУ предоставил четырем банкам рефинансирование на 563 миллиона

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НБУ предоставил четырем банкам рефинансирование на 563 миллиона

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 6 ноября удовлетворил заявки четырех банков на 563,6 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 25 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 28,72 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.

Согласно графику тендеров на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному и по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 13 ноября.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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