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Для Верховной Рады купили новых автомобилей Toyota на 13 миллионов

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Для Верховной Рады купили новых автомобилей Toyota на 13 миллионов

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады 4 ноября по результатам тендера заключила с ООО "Артсити" договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry на общую сумму 12,54 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

В частности, закупили 10 авто Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 тыс. грн за штуку и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн. Примерно по таким ценам "Артсити" предлагает автомобили на своем сайте. Как отмечает издание, это не самые дорогие комплектации, в продаже есть еще Premium и Hybrid Premium.

Среди более дорогих купленных автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом, аудиосистемой Toyota ( радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и 6 динамиками.

Харьковская фирма ООО "Артсити" является официальным дилером Toyota и через ООО "Финансовая компания "Укр-Фин-Групп" принадлежит Диане Дунаевой и россиянке Ларисе Атапиной.

Единственным конкурентом "Артсити" было ООО "Гранд-Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, чье предложение было дороже на 3 тыс. грн.

Как сообщалось, в прошлом году автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады купила 3 ​​автомобиля Toyota Camry на сумму 2,51 млн грн, а годом в 2018 году – 7 автомобилей Toyota Camry на 5,56 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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Достойний автомобіль.
Були в мене всякі авто. Toyota Camry купив випадково і думав тимчасово, після того, як продав це велике гівно, Mercedes GL . Але поїздив, порівняв і побачив, що таки так, це автомобіль, а все решта, на чому раніше їздив, то таке, другорядне.
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09.11.2020 22:08 Відповісти
.......а СКІЛЬКИ велосипедів купили? В Фінляндії, Норвегії депутати їздять на велосипедах! Тому й народ живе багатим! А тут мусорять грішми.....паразити! Де вони дівають наявні авто, яким ще їздить десятки років.........
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10.11.2020 08:26 Відповісти
От суки.Пусть им Васадзе ланосов наклепает и пускай ездят на отечественном.
Но на велосипеды этих скотов пересадить таки предпочтительнее.На одноколесные. Для Верховной Рады купили новых автомобилей Toyota на 13 миллионов - Цензор.НЕТ 9103
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10.11.2020 16:53 Відповісти
 
 