Минюст потратит 36 миллионов на юристов для суда с российским собственником "Проминвестбанка"

Министерство юстиции 3 ноября заключило соглашение с международной юридической фирмой Shearman&Sterling LLP (Франция) на предоставление юридических услуг на $1,27 млн (35,74 млн по текущему курсу).

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

В декабре 2019 года Минюст провел переговорную процедуру с тремя международными юридическими фирмами о представительстве интересов Украины в деле по иску государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Россия) к государству Украина.

Ожидаемая стоимость составляла 3,69 млн грн ($156 тыс.). Фирма Covington&Burling LLP (США) установила цену в $152 тыс., Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP (США) – $9 тыс., а Shearman&Sterling LLP – $350. Договор подписали с последней.

Нынешнюю закупку юридических услуг также провели по переговорной процедуре, поскольку она связана с защитой прав и интересов Украины, но уже без участия других фирм. По новому договору, Shearman & Sterling LLP будет предоставлять услуги в 2020 году.

Почасовая ставка двух партнеров и четырех сотрудников фирмы составляет $650. Также привлекут эксперта по международному публичному праву Э.Бенвенист за $45 тыс., эксперта по российскому праву Максима Кулькова за $30 тыс. и отраслевого эксперта С. Алексашенко за $25 тыс. Кроме того, услуги переводчика Андрея Лисовского обойдутся в $12 за страницу.

Как указывает заказчик, летом 2019 года госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Она считает свои инвестиции в украинском ПАО "Проминвестбанк" незаконно экспроприированными. По ее мнению, это нарушило его права как инвестора, вытекающие из Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

Корпорация "ВЭБ.РФ" заявила, что нарушения ее прав заключается в отмене Украиной лицензии банка на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, запрете государственным учреждениям сотрудничать с ним и ограничении его способности привлекать депозиты от частных лиц.

Также истец утверждает, что банку было запрещено платить дивиденды и возвращать кредиты "ВЭБ.РФ". Украина в лице регулирующих органов, мол, призвала истца продать банк, но потом заблокировала продажу и сообщила, что банк должен отказаться от своей банковской лицензии. Сумма иска, по оценке истца, составляет более $200 млн.

Напомним, незадолго до подачи россиянами этого иска, весной 2019 года 99,77% акций "Проминвестбанка" были арестованы госисполнителем по требованию структур, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров. Этот арест произошел во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2018 о взыскании с России $159 млн в качестве компенсации за экспроприированное у "приватовцев" имущество в оккупированном Крыму.

Весной 2020 года 99,77% акций "Проминвестбанка" на аукционе купило ООО "Финансовая компания "Фортифай", которое в свою очередь приобрели структуры Сергея Тигипко. Перед этим "Фортифай" оформили на менеджеров из орбиты окружения Коломойского.

Фирма Shearman&Sterling LLP также представляет Украину в деле по иску от ОАО "Газпром" и по делу о ЗАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" по иску от компаний Emergofin B.V. (Нидерланды) и Velbay Holdings Ltd. (Кипр).

https://biz.censor.net/news/3223968/antimonopolnyyi_komitet_razreshil_kompanii_tigipko_kupit_aktsii_prominvestbanka