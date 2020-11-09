Госэкоинспекция взыскала с "АрселорМиттал Кривой Рог" 7 миллионов штрафа за вредные выбросы

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области добровольно уплатило наложенный на предприятие штраф в размере более 7 млн грн убытков за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщила пресс служба Государственной экологической инспекции.

"В сентябре Госэкоинспекция проверила предприятие и обнаружила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7,1 млн грн. Кроме того, сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов. ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" признал, что нарушил природоохранное законодательство, и оплатил эти средства в государственный бюджет", – прокомментировал глава Госэкоинспекции Андрей Мальованный.

Глава ведомства отметил, что надеется на то, что в будущем таких примеров будет больше.

"Особенно это актуально для ТОП-загрязнителей, которые часто не допускают инспекторов ГЭИ к проверкам, не выполняют предписания, не платят штрафов и не возмещают ущерб, нанесенный экологии", – добавил Мальованный.