Металлурги призвали Кабмин отказаться от закупки продукции из Казахстана вместо украинской. ДОКУМЕНТ

Украинские металлурги призывают Кабинет министров прекратить переговоры о закупках для нужд "Укрзализныци" продукции, которая производится в Украине.

Об этом говорится в письме президента Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое публикует БизнесЦензор.

В письме отмечается, что по неофициальной информации, украинская делегация при участии представителей правительства на днях посетила Казахстан с целью проведения переговоров о закупке продукции для модернизации украинской железной дороги. В частности, речь идет о закупке локомотивов, рельс, железнодорожных колес и стрелочных переводов.

"Укрметаллургпром" указывает на нецелесообразность закупки такой продукции в Казахстане вместо обеспечения заказами украинских предприятий.

"Украинское железнодорожное машиностроение – чуть ли не единственная отрасль в Украине, которая может полностью обеспечить потребности украинских железных дорог изделиями, построенных с нуля. В нашей стране есть железная руда, есть металлургические комбинаты, есть машиностроительные предприятия", – подчеркивается в обращении.

Президент объединения напоминает, что украинские промышленники не имеют открытого доступа на рынок Казахстана, тогда как казахские производители имеют ценовые преференции на любых государственных тендерах.

"Поэтому закупка продукции у казахских производителей для нужд украинских железных дорог выглядит экономическим абсурдом. Однако казахские компании уже получили в Украине сертификаты на свою продукцию, в частности, на рельсы и железнодорожные колеса, но крайне непрозрачно", – сказано в обращении.

Глава "Укрметаллургпрома" обратил внимание, что сейчас в условиях падения промышленного производства украинский горно-металлургических комплекс обеспечивает четвертую часть украинского товарного экспорта, металлургические предприятия ежегодно платят десятки миллиардов гривен налогов и предоставляют работу для 240 тыс. граждан.

"Именно поэтому прошу Вас, уважаемый Денис Анатольевич, отказаться от планов закупать железнодорожную продукцию в Казахстане и поручить Министерству инфраструктуры Украины и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины прекратить любые переговоры с казахской стороной, которые могут привести к катастрофическим последствиям для украинской промышленности", – призвал Каленков.