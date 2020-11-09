"Укрзализныця" в 2021 году планирует капитальный ремонт 224 локомотивов

"Укрзализныця" в 2020 году намерена провести капитальный ремонт 224 локомотивов.

Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая.

По словам Эзугбая, основная задача - убрать дефицит локомотивов и улучшить пропускную способность.

"Чтобы этого достичь, мы планируем большие инвестиции в модернизацию и восстановление существующего парка. Есть инициатива по закупке 52 двухсистемных электровозов во второй половине 2021 года. Также в следующем году запланирован капитальный ремонт 224 локомотивов", - сообщил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" в интервью ЦТС.

Кроме того, как отметил Эзугбая, в компании намерены увеличить количество и качество вагонного парка, чтобы предоставлять качественные услуги и увеличить долю ежесуточной погрузки на рынке с текущих 19% до 35%.

"Чтобы достичь этого, планируем строительство и ремонт вагонов на собственном производстве. На 2020-2021 годы запланировано построить более 3000, еще касательно 15 442 провести так называемый КРП (капитальный ремонт с продлением строка эксплуатации). Общая сумма инвестиций - 7 млрд грн", - добавил он.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на ремонты локомотивов "Укрзализныци" планируют направить 400 млн грн, а в 2021 году - 4,7 млрд грн.

"Я неоднократно подчеркивал наши проблемы с локомотивным парком, основной причиной которых является превышенный срок эксплуатации. На правлении мы уже приняли решение о реаллокации до конца года около 400 млн грн на ремонт локомотивов. Более того, наш основной приоритет на 2021 - капремонт тягового парка, для чего в бюджете будет заложено 4,7 млрд грн", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

Он также сообщил, что руководство ж/д компании начинает прорабатывать заказы на ремонты, при этом значительное внимание будет уделено финансовому аудиту процесса ремонтов.