Государственные угольные шахты приватизируют или ликвидируют, – Минэнерго

Министерство энергетики ожидает первые результаты аудита деятельности угледобывающих предприятий к марту 2021 года, по его итогам будут приняты решения о дальнейшей судьбе госшахт.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов во время встречи по теме трансформации угольной отрасли, передает Интерфакс-Украина.

"В первую очередь, это будет производственный аудит. Планируем на текущей неделе подписать приказ Минэнерго по созданию аудиторской группы. Уже получили кандидатуры от Фонда госимущества и местных органов власти", – сказал Немчинов.

Он обратил внимание на то, что в рамках трансформации отрасли уже есть распоряжение правительства о возврате ЦИК "Добропольеуголь" из аренды с целью передачи в вертикально интегрированную компанию на базе ПАО "Центрэнерго", согласно которому Минэнерго, ФГИ, а также "Центрэнерго" должны провести совместный аудит всех госшахт, и по его результатам будут приниматься решения об их дальнейшей эксплуатации.

При этом замминистра отметил, что "если не на этой, то на следующей неделе" правительству будет представлен проект Концепции трансформации угольной отрасли.

По словам Немчинова, абсолютно все шахты, так или иначе, пойдут на приватизацию: часть – в рамках создания ВИК на базе ПАО "Центрэнерго", часть – в рамках закона об особенностях приватизации предприятий угольной отрасли.

"Шахты, которые не найдут частного инвестора, будут, к сожалению, ликвидированы, но по ним вместе с Минрегионом будут наработаны механизмы социальной защиты населения. Возможно, будут создаваться новые рабочие места, возможно, предоставляться компенсации или создаваться соответствующие кластеры и технопарки", – отметил Немчинов.

"Государственной угледобычи не останется", – констатировал он.

Как сообщалось, проект концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой, вторая – шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии, а третья – шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки "Г", имущество которых может быть внесено в УК нового АО.

При этом до 7 октября 2020 года должен был быть расторгнут договор аренды ДТЭК целостного имущественного комплекса "Добропольеуголь" от 22 декабря 2010 года.

Кабмин также поручил Минэнерго и "Центрэнерго" способствовать беспрерывному производственному циклу шахт "Добропольеуголь", а ФГИ и Минэнерго – обеспечить возврат государству ЦИК "Добропольеугля" (до 25 января 2021 года).