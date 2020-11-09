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Конституционный суд отложил рассмотрение толкования нормы о земле

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Конституционный суд отложил рассмотрение толкования нормы о земле

Большая палата Конституционного суда Украины отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.

Об этом сообщили в суде, передает Интерфакс-Украина.

"Дело отложено в связи с отсутствием кворума", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях Большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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