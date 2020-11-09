Расходы на импорт угля упали с начала года на 45%, – Таможенная служба

Украина в январе-октябре 2020 сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 44,6% – до $1,43 млрд.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает УНИАН.

Согласно данным таможни, в физическом выражении импорт сократился на 27,2% – за отчетный период в Украину было импортировано 13,9 млн тонн угля, тогда как за аналогичный период годом ранее импорт составил 19,1 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками в указанный период были Россия, США и Казахстан.

Так, импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев 2020 составил $869,7 млн (60,7%), из США – $427,9 млн (30%). Из Казахстана Украина импортировала угля на $96,25 млн (6,7%). Из других стран было импортировано угля на сумму $38 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.