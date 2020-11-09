Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку-2" обжаловали штрафы польского регулятора (обновлено)

Royal Dutch Shell обжаловала решение и штраф польского регулятора по делу Nord Stream 2.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", – сказал представитель Shell.

В австрийской OMV также заявили журналистам: "OMV обжаловала это решение, поскольку считает, что это решение не имеет под собой законных оснований".

В германской Uniper сообщили, что "Uniper обжаловал штраф UOKiK".

Wintershall Dea также сообщили: "Мы можем подтвердить, что мы обжаловали решение Польского бюро по конкуренции и защите потребителей".

Как сообщалось, в октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на "Газпром" и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

По итогам проведенного расследования UOKiK пришел к вывобу, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными партнерами российской компании для финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, требовалась подача уведомления в UOKiK, чего не было сделано.

Напомним, два года назад по этому делу были привлечены шесть компаний – российский "Газпром", французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума Nord Stream) заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2.

"Газпром" 4 ноября подал апелляционную жалобу на решение UOKiK.