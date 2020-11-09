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Зеленский поддержал введение карантина выходного дня

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Зеленский поддержал введение карантина выходного дня

Президент Владимир Зеленский считает, что введение так называемого "карантина выходного дня" позволит замедлить рост заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 и получить дополнительное время для увеличения количества коек для больных.

Об этом президент заявил в ходе совещания с представителями Кабмина и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, передает пресс-службу главы государства.

По словам президента, за несколько недель нужно дополнительно обеспечить еще около ста тысяч коек.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", – сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных COVID-19. Кроме того, он отметил, что количество коек для таких больных увеличили на 4 400.

Также главе государства доложили о том, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" принимают ургентных больных, не имеющих COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Однако сейчас еще дорабатывают маршруты, чтобы больных в ургентном состоянии могли привезти в эти учреждения.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут карантин выходного дня, в субботу и воскресение будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

https://biz.censor.net/n3229817

Автор: Михайло Орлюк
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Зеленский поддержал введение карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 7583 Вова, ты дебил!
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09.11.2020 17:55 Відповісти
собирался на выходные за грибами...
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09.11.2020 17:58 Відповісти
В лесу нет карантина
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09.11.2020 17:59 Відповісти
Це вже якась тюрма просто
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09.11.2020 18:30 Відповісти
Все правильно делает зеленский! Быдло, работающее в сфере развлечений и обслуживания должно страдать за то что избрало клоуна президентом
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09.11.2020 19:11 Відповісти
карантины не помогут! только вред людям будет с работой и заработком. и зараза все равно будет расти! Нужно не карантины вводить, а нужно создавать производства по защите - шлемы с фильтрами делать и костюмы штамповать защитные. Также оборудовать все вокруг надежными защитами и сканерами - сенсорами выявления температуры и т.п. Блок посты делать и проверять температуру, как в Китае и забирать больных на изоляцию. На каждом микрорайоне устанавливать прохождение людей, через рукав дезинфицирующий в костюмах. Люди до сих пор не могут воспринять все в серьез и все думают, что кто то за них придумает решение и решится все и все пройдет само, а не пройдет нихера! Потому нужно создавать производства огромные по созданию костюмов и масок, как у защиты против хим атаки и мусора должны будут принуждать носить эту защиту и штрафовать или даже паковать - нарушителей. Вот тогда и начнет спадать рост заражения. А по другому ничего не поможет и эти короткие карантины - от них вреда экономике и заработку много, а помогают они слабо! Защитить людей от вируса смогут костюмы - контрацептивы. И мусора должны быть по всюду и они должны людей мудохать, которые без защиты. А то иду по улице и люди все без масок, только редкие пенсионеры в масках. но то херня те маски. ИМХО. Нужно именно делать серьезную хим защиту для людей и удобную и чтобы в ней дышать было норм и стекло на шлеме было удобное и не запотевало и чтобы было внутри удобно и или через фильтр фильтровало все внутри и чтобы было комфортно в них ходить в любую погоду. Будет жизнь, как на марсе - все в скафандрах.)))
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10.11.2020 01:26 Відповісти
Так як зе і його "нові лиця" просрали цілий рік... То карантин вихідного дня не таке і погане рішення.(сам в шоці що це сказав). Спираючись на те що після вихідних йде сплески захворюваності. Та і народ щось не думає головою... Ходять без масок. Зі словами "я не хворий". Я розумію що захист в масці сумнівний. Але для зменшення розповсюдження цієї зарази це непогано. Бо, на жаль "не хворий" може сказати тільки аналіз і то через неділю і то не на 100%... Перехворіють всі. Але трохи стримати захворюваність все ж таки треба.
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10.11.2020 10:50 Відповісти
а говорил что не лох!!! а просто навести порядок и заставить быдло соблюдать какрантин не пробовал????????????
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10.11.2020 14:47 Відповісти
 
 