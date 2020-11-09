Банки сократили объем финансового лизинга на 50%, – ассоциация

Украинские банки в январе-сентябре 2020 года заключили сделок финансового лизинга на сумму 3,8 млрд грн, что на 50% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации "Украинское объединение лизингодателей".

Согласно сообщению, в третьем квартале прирост стоимости новых лизинговых сделок банков составил 2 млрд грн, что является самым большим показателем в этом году. Динамика предоставления лизинговых услуг растущая, что указывает на оживление рынка, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пресс-релизе, финансовый лизинг в этот период оказывали 15 отечественных банков. Доля трех наиболее активных банков несколько уменьшилась, но остается на высоком уровне - 70% общей стоимости сделок. К наиболее активным банкам по результатам трех кварталов относятся: "Приватбанк" (34% стоимости новых соглашений всех банков), "Кредобанк" (19%) и "ТАСкомбанк" (16%).

Портфель лизинговых сделок банков возрос на 1% в течение отчетного периода, при общей стоимости 10,1 млрд грн.

"Рост портфеля также является индикатором изменения динамики рыка на положительную. В общей тройки крупнейших банков по размеру лизингового портфеля имеет долю 67% общей стоимости портфелей банков, а 10 крупнейших банков - 99%", - указано в сообщении.

Доля юридических лиц в новых лизинговых сделках с банками составила 79%, тогда как доля физических лиц составила 21%. В портфелях корпоративного сегмента доля осталась неизменной на уровне 89%.

Ассоциация "Украинское объединение лизингодателей" создана в 2005 году как добровольное объединение профессиональных участников рынка лизинга. С этого же года Ассоциация входит в состав конфедерации LEASEUROPE со штаб-квартирой в Брюсселе, объединяющая ассоциации 32 европейских стран. В состав Украинского объединения лизингодателей входят участники, которые генерируют более 80% сделок всеукраинского объема нового бизнеса лизинговой отрасли. В 2019 году Ассоциация стала грантополучателем Проекта USAID/FST.