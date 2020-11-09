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Нацбанк назначил нового главу управления финансовых рисков

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Нацбанк назначил нового главу управления финансовых рисков

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам открытого конкурсного отбора назначил начальником управления финансовых и операционных рисков с 9 ноября Сергея Демиденко.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, у сфере компетенции Демиденко относится организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ, обеспечение управления операционными рисками, а также организация и координация непрерывности деятельности центробанка.

Согласно официальной биографии, Демиденко работает в НБУ с 2017 года, с 2019 года занимал должность заместителя начальника управления финансовых и операционных рисков, с сентября 2020 года исполнял обязанности начальника.

До прихода в НБУ он в течение девяти лет работал "Укрсоцбанке", в том числе главой управления рыночных рисков.

Как сообщалось, бывший начальник Управления финансовых и операционных рисков Национального банка Украины (НБУ) Надежда Мешенко с 25 сентября завершила работу на должности, уволившись по собственному желанию.

Автор: Михайло Орлюк
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