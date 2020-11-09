Импорт дизтоплива сократился в октябре на 10%

В октябре 2020 года импорт дизельного топлива составил 584 тыс. тонн, что на 8,2% ниже показателя октября прошлого года (636,1 тыс. тонн).

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные.

На фоне снижения поставок из Беларуси в октябре 2019 года, причиной которым являлись плановые ремонты белорусских НПЗ, в октябре текущего года импорт в этом направлении вырос почти на треть - до 254 тыс. тонн. Как следствие - доля белорусского ресурса в общем импорте выросла с 31% в октябре прошлого года до 43% в октябре 2020 года, сообщает enkorr.

За отчетный месяц импорт российского ресурса в Украину составил 212 тыс. тонн, что практически соответствует показателю октября прошлого года (218,5 тыс. тонн). При этом железнодорожные поставки дизтоплива сократились на 28%, до 61,7 тыс. тонн, а поставки через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле уменьшились на 35%, до 86,2 тыс. тонн. Между тем выйти на уровень октября прошлого года РФ удалось за счет прямых поставок по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" (64 тыс. тонн). В октябре прошлого года поставки по трубе были приостановлены из-за введения специальных пошлин.

В октябре 2020 года почти на четверть сократились импортные поставки дизельного топлива из Литвы - 50,5 тыс. тонн против 66 тыс. тонн в октябре 2019 года.

Импорт через морские порты в прошлом месяце просел на 56%, по сравнению с октябрем прошлого года, до 66,4 тыс. тонн. Однако отмечается, что высокий объем импорта по морю в октябре 2019 года объясняется ремонтом белорусских НПЗ и приостановкой импорта трубопроводного ресурса в тот период.

По итогам десяти месяцев 2020 года импорт ДТ составил 5 135,6 тыс. тонн, что на 0,2% (11,4 тыс. тонн) превышает показатель за аналогичный период 2019 года.