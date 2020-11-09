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Мобильный оператор lifecell получил квартальную прибыль впервые с 2005 года

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Мобильный оператор lifecell получил квартальную прибыль впервые с 2005 года

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) в третьем квартале 2020 года получил 36,8 млн грн чистой прибыли, по сравнению с чистым убытком за аналогичный период прошлого года в размере 338,3 млн грн.

Об этом сообщил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы, передает пресс-служба оператора.

"В этом квартала мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия, неконкурентная среда на телеком-рынке и обязательства перед государством по оперативному разворачиванию четвертого поколения связи, компании удалось достичь значительных результатов", – отметил топ-менеджер.

Как сообщает пресс-служба оператора, в третьем квартале 2020 года lifecell увеличил операционный доход на 14,2% – до 1,75 млрд грн (по сравнению с 1,53 млрд млн грн в июле-сентябре 2019 года).

Показатель EBITDA вырос на 12,3% – до 909,8 млн грн, маржа EBITDA составила 52,1% (за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 53%).

Активная трехмесячная абонентская база lifecell в третьем квартале увеличилась на 13% – до 7,8 млн абонентов и на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом (7,6 млн).

При этом активная трехмесячная база пользователей скоростного мобильного интернета на базе 4.5G к концу третьего квартала 2020 года выросла на 51% по сравнению с прошлым годом и составляла 60% от всех пользователей дата-услуг. Соответственно среднее использование дата-трафика выросло на 59% год к году.

Активный трехмесячный ARPU компании в третьем квартале 2020 года вырос на 2,1% и составил 76,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% – до 180,8 минут (150,1 минуты в третьем квартале 2019 года).

Капитальные вложения lifecell в третьем квартале 2020 года увеличились на 57,1% – до 860,6 млн грн по сравнению с 547,7 млн грн в третьем квартале 2019 года.

Как сообщалось, мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2019 года получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (1,3 млрд грн).

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
т.е. 15 лет работали в минус?! не верю!
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09.11.2020 18:23
+3
За 5 лет, с момента как я перевел номер на контракт - ни разу не украли ни гривны. Возможно я что-то делаю не так - не подписываюсь на всякие Ди-Джинглы и тд.
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09.11.2020 22:26
+2
Что не удивительно, на фоне абсолютно ублюдочного Киевстара и Водафона. Киевстар, например, просто ворует деньги со счетов абонентов, вечером есть, утром нет. Так что это тренд такой - абоненты Киевстара и Водафона массово переходят на Лайфселл с сохранением номера, и этот процесс ускоряется. Скоро лайф будет первым по количеству абонентов.
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09.11.2020 19:11
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т.е. 15 лет работали в минус?! не верю!
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09.11.2020 18:23 Відповісти
В мене знайомий працює в цій компанії, так в нього зарплата від 75 000 грн. в місяць оформлені всі як ФОПи, турки не платять менше платити бо кажуть, як можна за менше працювати.
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09.11.2020 19:57 Відповісти
ДАВНО ПОРА ЧТОБЫ ОБЕП ИМИ ЗАНЯЛСЯ !!!
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09.11.2020 18:24 Відповісти
Ура! Перемога! Зе!Бубочка, добротний гній на ґрунт мобільних операторів... Мобильный оператор lifecell получил квартальную прибыль впервые с 2005 года - Цензор.НЕТ 2260
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10.11.2020 09:59 Відповісти
Что не удивительно, на фоне абсолютно ублюдочного Киевстара и Водафона. Киевстар, например, просто ворует деньги со счетов абонентов, вечером есть, утром нет. Так что это тренд такой - абоненты Киевстара и Водафона массово переходят на Лайфселл с сохранением номера, и этот процесс ускоряется. Скоро лайф будет первым по количеству абонентов.
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09.11.2020 19:11 Відповісти
лайф тарифы поднял
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09.11.2020 20:55 Відповісти
до киевстара лайфу далеко, они там в киевстаре вообще невменяемые насчет списания денег. А Лайф и так самый дешевый был, причём с самым лучшим качеством связи и интернета в Киеве.
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09.11.2020 21:59 Відповісти
У лайфа найдешевший тариф 60 грн, а в київстара 100 грн.
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10.11.2020 09:10 Відповісти
У меня был тариф "сделай сам" по 60 грн, много лет. С этого месяца уже 90. И да, они стали очень хитрожопыми - ранее были тарифы месячные, а ныне 4-недельные. Сколько за годик украденных дней набегает? То то же. Правда этот шулерский финт провернули все операторы, практически одновременно.
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10.11.2020 09:21 Відповісти
в лайфі також 4 тижні.
Щодо Київстара, додам, що ці мудаки ******* гратися в "персональну пропозицію".
Товариш отримавши смс з попередженням про підвищення тарифу , забив болт і не платив. Хоча картку з другого телефону не виймав.. пройшло кілька місяців і прийшла "персональна пропозиція" з нижчим тарифом ніж Київстар планував прикрутити з першої спроби.
Просто користуються "прив'язаністю" абонента до номера.. люди дають рекламу на номери, користуються по роботі - тощо і непросто взяти й відмовитись від номера.
Лайф трохи коректніший, але відчуття змови між ними є, тому що піднімають ціну якось синхронно.
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10.11.2020 11:55 Відповісти
Я так влітку зробив. Перейшов із київстара на лайф. І вже через пару місяців київстар прислав повідомлення про "персональну пропозицію" тариф за 50 грн. А зараз вже не знаю, чи відібрали у мене той тариф, чи ні.
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10.11.2020 18:00 Відповісти
За 5 лет, с момента как я перевел номер на контракт - ни разу не украли ни гривны. Возможно я что-то делаю не так - не подписываюсь на всякие Ди-Джинглы и тд.
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09.11.2020 22:26 Відповісти
ніщо не здатне зупинити ідею, час якої прийшов. Не должны в Украине два крупнейших оператора Киевстар и Водафон контролироваться Россией, вот не должны, и всё
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10.11.2020 20:11 Відповісти
15 лет со своей зарплаты докладывали? Ерунда явная!
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09.11.2020 23:46 Відповісти
Коломойша теж збитки показував, поки Порох не заставив платити.
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09.11.2020 23:58 Відповісти
 
 