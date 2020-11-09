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ОАЭ передали Украине 240 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

ОАЭ передали Украине 240 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Передача состоялась во время встречи председателя СБУ Ивана Баканова с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.

"ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, так и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с Коронавирусная инфекцией", - отметил посол.

СБУ сообщает, что медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.
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