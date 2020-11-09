Кабмин утвердил наблюдательный совет госкомпании "Автомобильные дороги Украины"
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Кабинет министров своим распоряжением №1383-р от 4 ноября утвердил персональный состав наблюдательного совета ГАК "Автомобильные дороги Украины", 6 ноября он провел первое заседание.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор").
В состав набсовета ГАК "Автомобильные дороги Украины" вошли:
- управляющий партнер Адвокатского объединения "Прокопчук и партнеры", член Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Олег Прокопчук;
- глава правления "Украинской ассоциации изобретателей", профессор Таврийского национального университета им. В. Вернадского Сергей Симак;
- эксперт по цифровой трансформации Александр Шубенко;
- замглавы набсовета Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов, глава "Украинской биржи" Артемий Ершов;
- замглавы "Укравтодора" Андрей Почтарев.
Главой набсовета на первом его заседании был избран Сергея Симак, корпоративным секретарем – Татьяну Семенович.
Согласно инфромации из открытых источников, Сергей Симак был руководителем и соучредителем компании "УкрЕвроБуд", он также известен как Начальник Управления перспективного развития и координации строительства КГГА во время руководства ею Александра Попова, назначенного Виктором Януковичем. Затем Симак возглавлял госконцерн "Спортивные арены Украина", занимался "созданием позитивного имиджа" Федерации футбола Украины.
В сообщении "Укравтодора" отмечается, что до начала заседания все члены набсовета подписали соответствующие контракты с ГАК "Автомобильные дороги Украины".
"С начала работы нашей команды в "Укравтодоре" реформирование ГАКа было одним из приоритетов. Нами был проведен внутренний аудит, инициированные уголовные дела в региональных структурах, где были обнаружены коррупционные нарушения. И хотя значительная часть областных ГАКов была искусственным образом доведена до банкротства, в его системе работает около 16 тыс. человек, он обладает значительными материально-техническими ресурсами, некоторые из которых являются частью критической инфраструктуры государства" – отметил важность создания набсовета глава "Укравтодора" Александра Кубракова.
По данным агентства, к компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы стратегического развития АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", его финансовой деятельности, внутреннего аудита и корпоративной деятельности.
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