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Нацбанк продлил срок подачи отчетов по финмониторингу небанковским учреждениям

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Нацбанк продлил срок подачи отчетов по финмониторингу небанковским учреждениям

Национальный банк Украины продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее представленную отчетность по финмониторингу до 13 ноября для небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк сообщает, что часть небанковских финансовых учреждений в октябре уже впервые предоставила регулятору два основных файла отчетности по финмониторингу - информацию по вопросам управления рисками (2HX) и данные о взаимодействии с Госслужбой финмониторинга (2JX).

По состоянию на 20 октября отчет 2JX не успели подать 822 небанковских финучреждения из 2,064 тыс., в том числе 145 ломбардов (из 302), 74 лизингодателей (из 136), 375 финкомпаний (из 1,024 тыс.), 129 кредитных союза (КС, из 325), 49 страховых брокера (из 63) и 50 страховых компаний (из 214).

Помимо того, отчет 2HX на эту же дату не успели подать 799 небанковских финучреждения из 2,064 тыс., в том числе 137 ломбардов (из 302), 75 лизингодателей (из 136), 363 финкомпаний (из 1,024 тыс.), 127 кредитных союза (КС, из 325), 48 страховых брокера (из 63) и 49 страховых компаний (из 214).

НБУ отметил, что во время тестового периода (до 1 апреля 2021 года) меры воздействия за допущенные в отчетности ошибки применяться не будут.

С целью исключения любых трудностей, связанных с подачей отчетности по финмониторингу, НБУ продолжит оказывать соответствующую консультационную и методологическую помощь небанковским финучреждениям. В связи с этим в ноябре-декабре регулятор запланировал шесть встреч с участниками рынка, в том числе с финкомпаниями, которые предоставляют услуги по переводу средств (12 ноября), со страховыми компаниями (17 ноября), с факторинговым компаниями (19 ноября) и КС (24 ноября).

Помимо того, 1 декабря центробанк планирует встретиться с финкомпаниями, предоставляющими услуги по предоставлению гарантий и торговли валютными ценностями, а 2 декабря — с ломбардами.
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