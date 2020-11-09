Нацбанк исключил из реестра кредитный союз и страховую компанию

Национальный банк Украины исключил из реестра финансовых учреждений страховую компанию "В.И.П" и кредитный союз "Скарбниця нации" на основании их заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение об исключении соответствующего учреждения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг НБУ принял на заседании 6 ноября.

НБУ уточняет, что в сентябре этого года у СК" В.И.П. " были аннулированы все лицензии по заявлению компании. По состоянию на дату исключения из ГРФУ задолженности по страховым выплатам у страховщика нет. Объемы страховых премий компании за 9 месяцев 2020 составили 2,120 млн грн, при этом основным направлением деятельности было обслуживание юридических лиц. С физическими лицами компания не работала.

Конечным бенефициарным собственником страховой компании "В.И.П" является Оксана Трехова, размер уставного капитала компании составляет 11,35 млн грн.

Кроме того НБУ исключил из ГРФУ кредитный союз "Скарбниця нации", лицензии которого были аннулированный на основании его заявления еще предыдущим регулятором - Нацкомфинуслуг. По состоянию на дату исключения кредитного союза с госреестра у нее нет задолженности перед кредиторами.

По данным реестра, уставный капитал кредитного союза "Скарбниця нации" равен нулю.

НБУ подчеркивает, что исключение небанковского финансового учреждения из ГРФУ не является основанием для прекращения действия заключенных договоров о предоставлении финансовых услуг. Финансовое учреждение и после исключения из госреестра должно выполнять свои обязательства по заключенным договорам в полном объеме. В случае невыполнения небанковским финансовым учреждением условий договора о предоставлении финансовых услуг после исключения из ГРФУ потребитель имеет право на защиту своих прав в порядке, предусмотренном законодательством Украины.