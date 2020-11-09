"Кернел" планирует увеличить выплату дивидендов акционерам
Новини БізнесЦензор Аграрний ринок інвестиції
Годовое общее собрание акционеров "Кернела", одной из крупнейших украинских аграрных групп, на собрании 10 декабря планирует утвердить выплату дивидендов за 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) в размере $0,42 на акцию.
Об этом говорится в проекте решений общего собрания на Варшавской фондовой бирже в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, акционеры планируют согласовать на собрании повторное назначение независимым аудитором "Кернела" люксембургскую Deloitte Audit.
Как сообщалось, Совет директоров Kernel Holding S.A. выплатил 30 апреля 2020 года дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ.
"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.
"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.
Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Будь ласка, зачекайте...