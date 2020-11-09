Нацбанк согласовал Тигипко приобретение покупателя акций "Проминвестбанка" (обновлено)
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Национальный банк Украины согласовал приобретение украинским бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай".
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
"Согласовано Luregio Limited приобретение существенного участия в ООО "ФК "Фортифай"; согласовано Тигипко Сергею Леонидовичу приобретения существенного участия в ООО "ФК "Фортифай", – сказано в сообщении НБУ.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал приобретение "Проминвестбанка" компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".
После этого НБУ получил документы от Тигипко, необходимые для согласования приобретения им ПИБа через его компанию Luregio Limited.
В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.
Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета "Универсал банка", принадлежащих Тигипко.
При этом недавно у купленной структурами Тигипко финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.
Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.
В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.
Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.
За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.
После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.
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До 1987 - завідувач відділу пропаганди та агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; 2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди та агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.
У грудні 1987-1989 - секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
З вересня 1989 - 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. Член ЦК КПУ у червні 1990 - серпні 1991 р............................
З жовтня 1991 - заступник голови правління банку «Дніпро».
З березня 1992 р. - голова правління Приватбанку (Дніпропетровськ).
З листопада 1994 р. - в період впровадження гривні - позаштатний консультант президента Леоніда Кучми з питань грошової політики.
З квітня 1997 p. - віцепрем'єр з питань економіки в кабінеті Павла Лазаренка. Зберіг пост у кабінеті Валерія Пустовойтенка.
З 31 грудня 1999 р. (за нового прем'єра Віктора Ющенка) до 5 липня 2000 - 10-й міністр економіки.
17 грудня 2002 року призначений головою Національного банку.
2005-2007 - голова правління фінансово-промислової групи ТАС, названої на честь його доньки Тігіпко Анни Сергіївни.
З 2007 р. - голова правління ВАТ «Сведбанк» (правонаступник АКБ «ТАС-Комерцбанк»).
З 28 листопада 2009 року - Голова політичної партії «Сильна Україна».
11 березня 2010 р. призначений віцепрем'єром в уряді Азарова.
9 грудня 2010 року Указом Президента України Віктора Януковича призначений на посаду Віцепрем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики.
З 17 березня 2012 року - заступник Голови Партії регіонів.
У квітні 2014 року виключений з Партії регіонів.