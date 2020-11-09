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Новини ФінансиКорпоративні відносини Націоналізація "Приватбанку"
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Верховний Суд (348) Коломойський (1725) Приватбанк (1691)

"Антиколомойский" закон не помог "Приватбанку" в Верховном Суде

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27 октября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы Приватбанка и Кабмина и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда, которым на требование ООО "Реватис" было отменено постановление о закрытии (по ходатайству Приватбанке на основании "антиколомойского" закона) производства по данному делу.

Об этом сообщает Finbalance.

В рамках этого дела "Реватис" подало иск к Приватбанку и Минфину о признании недействительной принудительной конвертации вкладов фирмы в акции банка в ходе национализации банка в декабре-2016.

7 октября Верховный Суд также отказался удовлетворить кассационные жалобы Приватбанка и Кабмина и оставил без изменений постановление, которым на требование ООО "КС Групп" было отменено постановление о закрытии (по ходатайству Приватбанке на основании "антиколомойского" закона) производство по данному делу (в ее рамках ООО "КС Групп" тоже оспаривает процедуру bail-in, проведенную во время национализации Приватбанка).

Ранее Хозсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство Приватбанка о закрытии на основании "антиколомойского" закона производство по делу, в рамках которой ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов "Паритет" оспаривает принудительную конвертацию своих вкладов в Приватбанке в акции этого банка (операция bail-in), которая была проведена в декабре 2016 года в ходе национализации Приватбанка.

Хозсуд Киев на основании "антиколомойского" закона закрыл производство по иску бывшего миноритарного акционера и первого заместителя главы правления Приватбанка Олега Гороховского к Приватбанку, Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов о признании недействительными договоров о приобретении акций банка, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения.

Гороховский подавал ходатайство о приостановлении производства по данному делу до рассмотрения Конституционным Судом дел о конституционности "антиколомойского" закона и относительно конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", однако Хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующее ходатайство.

Гороховский обратился с апелляционной жалобой в Северный апелляционный хозсуд на определение суда первой инстанции от 14.07.2020.

23.10.2020 Печерский райсуд Киева принял к рассмотрению дело №826/20221/16-ц по иску семьи Суркисов к Приватбанку о взыскании вкладов на 1 млрд грн, которые попали под принудительную конвертацию в акции банка (bail-in) во время его национализации в декабре 2016 года.

Согласно судебным материалам, это дело будет рассматриваться по правилам общего производства. Судебное заседание назначено на 4 декабря.

В середине июня Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационные жалобы НБУ, Кабмина и Приватбанка, отменив решения судов низших инстанций, которые были вынесены в пользу семьи Суркисов относительно связанности их с экс-акционерами Приватбанка и по договорам принудительного обмена их средств в банке в размере свыше 1 млрд грн на акции банка (операция bail-in), позже выкуплены государством за 1 грн.

Суд кассационной инстанции закрыл производство по этому административному делу, но оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции.

Вместе с тем, как сообщалось, Большая Палата Верховного суда в постановлении от 15.06.2020 не применяла нормы банковского закона ("антиколомойский" закон) по этому делу.

Своим иском Суркисы пытаются отменить постановление НБУ в части, где регулятор признал их связанными с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, поскольку Игорь Суркис совместно с Коломойским владеет медиахолдингом "1+1".

В декабре 2016 года во время национализации Приватбанка под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в целом на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал Приватбанка. После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн и в конечном итоге "залил" в "уставник" 155 млрд грн (дополнительный выпуск акций на эту сумму был оплачен гособлигациями).

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+10
Все идет к тому, что Игорь Валерьич не зря постарался и посадил в кресло кукольного президента. Ему в этом деле очень помогала журналистская тусовка, с упоеним разгоняя "зраду" в инфопросторі. Ну и некрепший умом пересічний українець тоже приложил руку к возврату Привата со 150 млрд.грн. их же денег. Браво!
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09.11.2020 14:00
+7
В Лондон Привату прямая дорога..
Там Беню "любят" - вдуют его по первое число..
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09.11.2020 14:41
+7
корупція в судовій системі знищує країну і виникає враження, що сама суть існування цієї держави є обслуговування інтересів "грошових мішків" олігархів.
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09.11.2020 16:40
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Наши суды это всё !!!
Виват Зе и Бе, вы умнички, и граждан Украины имеете и ЕС И США!
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09.11.2020 11:34 Відповісти
І що нам з цього приводу скажуть зЕ та "Шевченко"?
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09.11.2020 12:49 Відповісти
Все идет к тому, что Игорь Валерьич не зря постарался и посадил в кресло кукольного президента. Ему в этом деле очень помогала журналистская тусовка, с упоеним разгоняя "зраду" в инфопросторі. Ну и некрепший умом пересічний українець тоже приложил руку к возврату Привата со 150 млрд.грн. их же денег. Браво!
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09.11.2020 14:00 Відповісти
Нічого не зрозумів: як пересічний українець допоміг поверненню 150 млрд кому, Бєні?
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09.11.2020 20:06 Відповісти
Голосуванням допоміг , за слуг .! Обрав владу , потрібну Бєні .
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09.11.2020 20:18 Відповісти
Ты шутишь? Проголосовав за Коломойского, кто то из наріда, считал, что последний не станет возвращать себе Приват взад?
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09.11.2020 20:33 Відповісти
Якби ви сказали "в 2019 році" - тоді було б зрозуміло. Ми вже живемо в 2020 році. Зараз народ вже не при дєлах. Все вирішує наш найгуманніший суд, а точніше ті, хто ними управляє
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09.11.2020 20:43 Відповісти
Даже лень тебе отвечать.
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09.11.2020 20:49 Відповісти
Ну, да. Як генія зрозуміти пересічному. Ти перечитай завтра, що написав, і сам не зрозумієш себе. І не називай журналістами гандонів типу Дубінського-Бужанського.
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09.11.2020 21:21 Відповісти
Так і зараз на місцевих проголосували.."За Майбах" це вірні бєнєподдані.Бєня потихеньку пускає свої щупальця у владу яку у нього Порох відібрав.
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10.11.2020 08:02 Відповісти
В Лондон Привату прямая дорога..
Там Беню "любят" - вдуют его по первое число..
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09.11.2020 14:41 Відповісти
Это врядли... "Антиколомойский" закон не помог "Приватбанку" в Верховном Суде - Цензор.НЕТ 510
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09.11.2020 17:54 Відповісти
Приват - государственный банк, а при власти в нашей стране шобло Коломойши. Даже, если Приват подаст в Лондонский Суд, то суд вынесет решение в пользу Бени. Суд не ищет истину, он выносит решение на основании состязательности доказательной базы, приведенной сторонами процесса. А Приват в последний момент согласится с аргументами оппонентов и все. Так Украина уже поступила, отдав Румынии газоносный шельф у Змеиного, внезапно согласившись с позицией румын и у суда не было другого выхода. Зато Янукович начал строить новое поместье в Крыму.
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09.11.2020 19:31 Відповісти
Зеленський продає Україну / українців - не менше, не більше
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09.11.2020 15:30 Відповісти
корупція в судовій системі знищує країну і виникає враження, що сама суть існування цієї держави є обслуговування інтересів "грошових мішків" олігархів.
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09.11.2020 16:40 Відповісти
Зе перемога, зробылы ых разом!!!
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09.11.2020 17:18 Відповісти
"Антиколомойский" закон был ширмой для получения и разворовывания очередного транша МВФ. Сейчас суды исполняют волю ЗЕшоблы и Коломойши, так что, закон работать не будет.
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09.11.2020 19:22 Відповісти
хто б сумнівався, що все , що робить Зеля по відношенню до свого друга Бєні, фікція щоб обманути українців
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09.11.2020 20:02 Відповісти
Банк Аркада. 150 млн$ Инвесторы выходят на Крещатик и перекрывают его. Вот тут не вопросов. Люди потеряли свои деньги из за халатного отношения государства к своим обязанностям!
Порошенко и Гонтарева рассказывали мне про украденные Коломойским 5 млрд$ из Привата в 2016. Мои деньги из Привата никуда не делись тогда.
Вопросы: у кого именно украл эти 5 млрд$ Коломойский? Кто эти 5 млрд$ мог ему направить в Приват, если ни одно физлицо не пострадало до "спасения" Привата?
Похоже, что все рычаги управления тогда были в руках совсем не Коломойского.
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10.11.2020 00:20 Відповісти
Значит, закон приняли в нужной Коломойскому редакции.
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10.11.2020 08:23 Відповісти
 
 