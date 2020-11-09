Нефтепровод "Дружба" перекроют для прокачки нефти в Беларусь из Украины

Нефтепровод "Дружба" планово перекрывается на участке Михалково-Броды на четверо суток, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Это "предусмотрено графиком и связано с пуском этого участка в реверсном направлении для прокачки объемов на Мозырский НПЗ из украинского порта "Пивденный", - цитирует Демина Интерфакс-Украина.

Белорусский оператор "Транснефти" в апреле 2019 года обнаружил в нефтепроводе "Дружба" некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений. В "Транснефти" выяснили, что она попала в трубу в пункте приема нефти в Самарской области. Для очистки системы транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и в страны Балтии. По всем направлениям транзит восстановили с 9 июня.