РФ в обход санкций поставляет американскую и европейскую медтехнику в Крым. ВИДЕО

Россия, в обход санкций, без преград поставляет в Крым американскую и европейскую медтехнику. Речь о томографах от General Electric и Siemens.

Также в Крыму заметили новое оборудование от российской компании "Электрон", немецкого Siemens и китайской Minedray, сообщает Радио Свобода.

Но больше новой техники поступило в новый корпус медцентра имени Семашко в Симферополе. Здесь тоже установили томографы от General Electric-Revolution EVO и Signa Voyager.

Из-за санкций против РФ за оккупацию Крыма организации из-за границы не могут сотрудничать с оккупированной территорией. Тех, кто продолжает работать на полуострове, вносят в санкционный список.

По данным расследования, больше всего российских тендеров на поставку медоборудования в Крым выигрывает ООО "Сфера М". За последние годы эта компания поставляла томографы в больницы Севастополя, Симферополя и медцентр имени Семашко. И хотя зарегистрирована она с 2010 года, ее бизнес-прорыв произошел в 2015 году. Еее доходы составляют более 100 млн российских рублей в год.

По данным расследования, абсолютное большинство фирм, работающих с Крымом, выполняют функцию посредников между заказчиком и производителем. И зарегистрированы они не в Крыму, а в России.

"Обычно в цепочке между конечным покупателем и производителем участвуют как минимум две компании. Первая - это производитель, он передает аппарат какой-то компании за рубежом, которая выполняет дилерские функции. Этот дилер затем передает аппарат компании, становится победителем тендера, и уже она продает аппарат больнице", - пояснил в комментарии расследователь издания Наші гроші Юрий Николов.

В конце 2018 году компания ООО "Медтехника-Сервис", с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и регистрацией в ростовской квартире, выиграла тендер на 600 тысяч рублей. За эти деньги фирма ремонтировала диагностический аппарат в Севастопольской городской больнице №1 имени Пирогова. Мы спросили директора фирмы, где он покупает запчасти, мужчина ответил, что это вопрос политический, а политику он не комментирует.

Александр Вершинин, директор фирмы ООО "Медтехсервис", с российского Пскова, подтвердил, что запчасти закупают напрямую, непосредственно у производителя. Эта компания в июле этого года ремонтировала томограф производства Siemens для "Медицинского информационно-аналитического центра" Севастополя.