В Украине за сутки обнаружено более 8,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки по состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки в Украине госпитализированы - 1100 человек; зафиксировано 115 летальных случаев от коронавируса; выздоровели - 2277 человек;

В общем за все время пандемии в Украине заболело 469 018 человек; выздоровели 209 143 человека; умерли от коронавируса 8 565 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, 8 ноября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших – 2 637, умерло 138 пациентов.

Днем ранее, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания – 10 746; 6 ноября было зафиксировано 9 721 новых случаев; 5 ноября было 9 850 заболевших, 4 ноября – 9 524 новых случаев заболевания.

В Украине планируется ввести карантин выходного дня ориентировочно с 14 ноября, в субботу и воскресение будет работать только критическая инфраструктура.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.