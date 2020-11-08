Случаи коронавируса, связанные с фермами по разведению норок, выявлены в шести странах, – ВОЗ

Еще в пяти странах мира - в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что мутация коронавируса COVID-19 была выявлена у животных на фермах по разведению норок в Дании, в связи с чем в Ютландии, регионе на северо-востоке страны, были введены специальные ограничения. В этой части страны в частности объявили о закрытии баров и ресторанов, остановили движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию, передает Интерфакс-Украина.

В Копенгагене предупредили, что выявленная мутация может поставить под угрозу эффективность любой вакцины и распорядились забить 15-17 млн норок. В то же время ученые заявляют, что мутации вируса - это обычное явление, и часто они не несут никакого вреда и не приводят к более серьезному течению болезни у людей.