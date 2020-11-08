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Глава НБУ встретится с руководством МВФ и Всемирного банка

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Глава НБУ встретится с руководством МВФ и Всемирного банка

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с рабочим визитом в Вашингтон, где обсудит перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"Цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", - сказано в сообщении.

Шевченко будет находиться в США в течение 8-13 ноября.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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Нічого він там не рішить. Тим більше, коли вижене Рожкову і Сологуба.
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08.11.2020 19:21 Відповісти
 
 