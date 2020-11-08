326 1
Глава НБУ встретится с руководством МВФ и Всемирного банка
Новини БізнесЦензор Макроекономіка
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с рабочим визитом в Вашингтон, где обсудит перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами.
Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.
"Цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", - сказано в сообщении.
Шевченко будет находиться в США в течение 8-13 ноября.
Джерело: НБУ
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ан Мур
показати весь коментар08.11.2020 19:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...