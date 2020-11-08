В Украине за сутки зафиксировано 9 397 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших – 2 637, умерло 138 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 315, медработников – 326). Также за последние сутки госпитализированы – 1 157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели – 2 637 человек", – сообщил Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Днем ранее, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания – 10 746; 6 ноября было зафиксировано 9 721 новых случаев; 5 ноября было 9 850 заболевших, 4 ноября – 9 524 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 206 866.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.