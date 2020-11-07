Словакия с понедельника временно ограничивает работу некоторых пунктов пропуска на границе с Украиной

Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине.

С 09:00 9 ноября будет временно закрыто пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы". Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны – "Малый Березный", сообщает Госпогранслужба Украины.

В пункте пропуска "Вышне Немецкое", с украинской стороны – "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).

Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые проходят территорию Словакии транзитом, и в соответствии с исключениями указа управление здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.