США и Китай увеличили товарооборот впервые за месяцы

Товарооборот США и Китая за десять месяцев текущего года составил 457,75 миллиарда долларов, что на 1,9% выше показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

На фоне торговой войны и политических разногласий товарооборот двух стран в последние месяцы постоянно показывал падение, сообщает Прайм.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-октябрь вырос на 1,6%, составив 353,84 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 103,9 миллиарда долларов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре товарооборот двух стран достиг 56,28 миллиарда долларов, при этом Китай в США поставил товаров на 43,83 миллиарда долларов, а США в КНР – на 12, 45 миллиарда.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.