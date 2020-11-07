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Всемирный банк выделит $100 миллионов на экономику Донбасса, – Зеленский

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Всемирный банк выделит $100 миллионов на экономику Донбасса, – Зеленский

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает страница Зеленского в Twitter.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - отмечается в сообщении.
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07.11.2020 11:57 Відповісти
 
 