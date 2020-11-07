Всемирный банк выделит $100 миллионов на экономику Донбасса, – Зеленский
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Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает страница Зеленского в Twitter.
"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - отмечается в сообщении.
🇺🇦 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
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