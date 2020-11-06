Украина с начала года сократила импорт металлолома на 67%

Украинские предприятия в январе-октябре 2020 года сократили экспорт лома черных металлов на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 32,374 тыс. тонн (за январь-октябрь 2019 года экспортировано 40,736 тыс. тонн).

Об этом говорится в статистике обнародованной Государственной таможенной службой.

В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 27,5% – до $ 8,2 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

В январе экспортировано 2,87 тыс. тонн лома, феврале – 8,01 тыс. тонн, марте – 493 тонны, апреле – 256 тонн, мае – 4,86 тыс. тонн, июне – 316 тонн, июле – 402 тонны, августе – 3,39 тыс. тонн, в сентябре – 4,56 тыс. тонн, в октябре – 7,22 тыс. тонн.

В то же время в январе-октябре текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,21 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 41,7% - до $17,2 млн.

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-октябре 2020 года импортировали из РФ 1,602 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $481 тыс., тогда как в январе-октябре 2019 года – 1,46 тыс. тонн на $478 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом - до 42,18 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз - до $11,78 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом - до 49,93 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% - до $34,25 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%). Экспорт - в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).

Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом - до 327,55 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% - до $105,65 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% - до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% - до $36,59 млн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом - до 486,5 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $121,2 млн; импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,31 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,7 раза, до $25,61 млн.