Еврокомиссия анонсировала реформу Шенгенской зоны

До начала декабря Европейская комиссия организует первый "Шенгенский форум" в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Шенгенское пространство – одно из крупнейших достижений Европейского союза. В наших общих интересах сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах. Тем не менее, в последние годы после неоднократных кризисов Шенгенское пространство подвергалось нарастающей напряженности", – отметил Виганд.

Представитель ЕК отвечал на вопрос о реакции Брюсселя на объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном 5 ноября удвоения сил, отвечающих за контроль на границах с соседями по ЕС, из-за угрозы терактов и нелегальной иммиграции. Макрон призвал ЕС "основательно воссоздать свое Шенгенское пространство".

Виганд заявил, что форум определит ориентировки по реформированию Шенгенского пространства. В этой встрече примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и других национальных властей.

Он назвал основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства. К ним относятся усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств-членов ЕС, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиленная поддержка со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.

Посещая накануне французско-испанскую границу, Макрон заявил: "Учитывая развитие угрозы, мы решили очень сильно интенсифицировать наш контроль на границах внутри Шенгенского пространства".

"Террористические акты могут осуществляться лицами, воспользовавшимися иммиграционными потоками", – объяснил французский президент.

Он сообщил, что силы безопасности, развернутые на границах Франции, удваиваются: 4800 полицейских, жандармов и военных будут отныне привлечены для обеспечения этой миссии, а также для "борьбы против незаконной иммиграции".

Этот призыв прозвучал после террористических нападений во Франции и Австрии, показавших, в частности, пробелы в сотрудничестве европейских спецслужб, отмечали европейские СМИ.