"Укрзализныця" обнаружила причастность 110 своих сотрудников к убыткам на 200 миллионов

Сотрудники управления экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" при проведении проверок выявили факты, свидетельствующие об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании, в результате действий которых компании в 2018-2020 годах была нанесен ущерб на сумму свыше 203 млн грн.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, по итогам расследования рекомендовано привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.

"Информация о выявленных правонарушениях передана правоохранительным органам для проведения досудебного расследования деятельности должностных и служебных лиц АО "Укрзализныця", действия которых привели к многомиллионным убыткам", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци". Он возглавлял компанию с 9 сентября 2017 года.

По данным электронной декларации, на должности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в 2018 году получил 9,75 млн грн. Таким образом ежемесячно он в среднем получал около 812,4 тыс грн.