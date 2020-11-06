Банк "Глобус" увеличил чистую прибыль с начала года в 2 раза

Чистая прибыль банка "Глобус" (Киев) по итогам января-сентября 2020 года составила 119,24 млн грн, что в 2,2 раза превышает показатель за аналогичный период 2019 года (53,25 млн грн).

Согласно данным финансовой отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2020 года увеличилась в шесть раз к соответствующему прошлогоднему периоду (г/г) – до 67,72 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Рост прибыли по итогам девяти месяцев текущего года был обусловлен увеличением чистого процентного дохода в 1,9 раза – до 203,31 млн грн, одновременно его чистые комиссионные доходы снизились на 26,6% – до 106,36 млн грн, а убыток от уменьшения полезности кредитов вырос в 1,6 раза – до 76,95 млн грн.

Активы банка за январь-сентябрь увеличились на 1,7% – до 4 млрд грн, в частности, кредиты и задолженность клиентов – на 16,6% (до 1,86 млрд грн), тогда как денежные средства и их эквиваленты сократились в 1,9 раза (до 280,48 млн грн).

Обязательства за девять месяцев снизились на 1,4% – до 3,55 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 14,1% (до 2,88 млрд грн), одновременно средства банков увеличились в 7,8 раз (до 424 млн грн).

Собственный капитал банка "Глобус" с начала года увеличился на 36,6% – до 444,74 млн грн, а уставный – сохранился на уровне 300 млн грн.

Банк "Глобус" зарегистрирован в 2007 году.

По данным НБУ, на 9 октября 2020 года акционерами банка "Глобус" являлись Елена Сильнягина (99,999670%), Дмитрий Полковский (39,597427%) и Евгений Варягин (9,899274%), владеющие уставным капиталом опосредованно.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (93,485 млрд грн) "Глобус" занимал 32 место (4,29 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.