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Мининфраструктуры определило два места для строительства нового аэропорта на Закарпатье

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Мининфраструктуры определило два места для строительства нового аэропорта на Закарпатье

Рабочая группа в составе специалистов Министерства инфраструктуры, Государственного агентства инфраструктурных проектов, Государственной авиационной службы и "Украэроруха" определила два потенциальных места расположения нового аэропорта на Закарпатье.

Об этом глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что изначально рассматривалось 4 места расположения нового аэропорта: Хуст, Ратовцы, Среднее и Мукачево.

"Избрали Среднее и Мукачево – места, где размещение полосы будет возможным без тех ограничений по длине и возможности взлета/посадки, которые есть в настоящее время в Ужгороде", – отметил Хомяков.

Глава Госагентства пояснил, что в Хусте участок ограничен существующими местными дорогами и сооружениями рыбного хозяйства. А в Ратовцах участок разделяется на 3 части магистральным газопроводом и нефтепроводом "Дружба", что требует их переноса, а также слишком близко расположен к границе.

"Начали первый этап – инженерно-геодезические изыскания для определения высотных препятствий. Далее будем определять оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы и начнем работу над проектированием", – добавил Хомяков.

Как сообщалось, уже выделено 30 млн грн на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома в Закарпатской области.

Президент Владимир Зеленский пообещал предусмотреть средства на строительство нового аэропорта на Закарпатье в бюджете на 2021 год. Ориентировочная стоимость строительства объекта составит 3-4 млрд грн.

Сейчас единственный международный аэропорт в области расположен в Ужгороде, однако его использование усложнено близостью к границе со Словакией, из-за чего самолеты вынуждены заходить в воздушное пространство другой страны.

24 сентября Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение, которое после завершения его имплементации позволит задействовать заход на посадку по приборам в аэропорт Ужгорода и не будет требовать согласования со словацкой стороной выполнения каждого рейса.

Джерело:  Facebook
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але для охорони і оборони цього аеропорту треба дуже віднестись відповідально.. проект може стати городообразующим
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06.11.2020 20:08 Відповісти
 
 