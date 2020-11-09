Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины за неделю со 2 по 6 ноября возобновил покупку валюты на межбанковском валютном рынке впервые с начала сентября.

Согласно данным на сайте НБУ, за неделю регулятор купил $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн, по сравнению с $147,5 млн неделей ранее.

Всю купленную валюту НБУ приобрел в ходе интервенций по единому курсу. При этом НБУ продал $20 млн в ходе интервенций с выбором лучшей цены, а еще $50 млн – по единому курсу.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4507 грн/$ в понедельник до 28,1375 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,8 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.

На предыдущей неделе с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как с 12 по 16 октября он продал $1 млн.